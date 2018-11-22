Российский рынок новых электромобилей в октябре вернулся к росту

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электрокаров в России по итогам октября 2018 года составил 18 единиц, что втрое выше результата годичной давности (6 шт.). Таким образом, после сентябрьского падения (-50%) он вернулся к росту.

Самым популярным электромобилем в России по-прежнему является Nissan Leaf, на долю которого в октябре пришлось чуть менее половины от общего объема – обладателями этой модели стали 8 россиян. Столько же жителей нашей страны в общей сложности отдали предпочтение продукции Tesla: пятеро из них выбрали кроссовер Tesla X, а трое – седан Tesla S. Еще двое человек приобрели Renault Twizy.

Более половины рынка новых электрокаров по итогам прошлого месяца занял столичный регион. Так, жители Москвы приобрели 6 таких транспортных средств, Подмосковья – 4. Еще два электромобиля было куплено в Приморье. А вот в Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Хакасии, на Камчатке, в Свердловской и Белгородской областях реализовано по одному новому электрокару.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на возобновившийся рост, рынок новых электромобилей в России еще остается на очень низком уровне. Так, за 10 месяцев нынешнего года его объем составил всего лишь 112 экземпляров, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2017 года.