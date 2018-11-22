Mazda отзывает в России более 62 тысяч автомобилей из-за дефектов подушек безопасности

Компания «Мазда Мотор РУС» объявила об отзыве 62357 автомобилей Mazda, реализованных c мая 2006 года по ноябрь 2014 года. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат модели Mazda2, Mazda6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50.

Отмечается, что причиной отзыва является дефект подушек безопасности. Так, вследствие продолжительного влияния высокой абсолютной влажности может произойти растрескивание корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира. Это в свою очередь, при их срабатывании, может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели. Для предотвращения данной ситуации на автомобилях Mazda, подлежащих отзыву, будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности пассажира на модифицированный аналог.

Официальные дилеры ООО «Мазда Мотор РУС» проинформируют владельцев автомобилей Mazda2, Mazda6, Mazda CX-7, Mazda BT-50, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.