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23.11.18 Прочитали 2944 раз

Вместо госпошлины за выдачу номеров на ТС появится соответствующий тариф у дилера

Вместо госпошлины за выдачу номеров на ТС появится соответствующий тариф у дилера

Портрет российского автовладельца

23.10.18

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Министерство внутренних дел России в этом году необычайно активно подбрасывает автовладельцам все новые и новые новостные поводы для обсуждений – начиная с внедрения на территории России новых знаков и разметки, внесения кардинальных изменений в процесс сдачи экзамена на получение водительских прав и заканчивая принятием новых Правил регистрации автомобилей.

Теперь очередь дошла до приведения законодательства в соответствие с новыми правилами регистрации. Новый проект поправок в Налоговый Кодекс, который разработало Министерство, исключает из Кодекса пункты об оплате госпошлины за выдачу номеров при регистрации транспортного средства. Напомним, что размер этой пошлины на данный момент составляет 1500 - 2000 рублей в зависимости от типа транспортного средства.

Поскольку при новой схеме регистрации транспортных средств дилеры при продаже новых автомобилей смогут самостоятельно ставить машины на учет и изготавливать номера, процедура получения номера автовладельцем превращается в простую платную услугу, тарифы на которую будет контролировать Федеральная антимонопольная служба. В функциях ГИБДД останется только присваивать транспортным средствам регистрационные номера. Произойдет это не сразу, а, согласно принятым документам, вступит в силу с 4 августа 2019 года.

Ранее комментируя произведенные нововведения, представители ГИБДД уже отмечали, что кроме удобства (при покупке новой машины будущий автовладелец сможет сразу в дилерском центре получить и номерные знаки), нововведение позволяет исключить выезд на дорогу незарегистрированных транспортных средств. По старым правилам, которые действуют сейчас, на новых автомобилях без номеров можно ездить до 10 дней.

Остается напомнить еще о том, что уже с 1 января 2019 года в России начнут вводить новые номерные знаки. В стране появляется 10 типов новых знаков – в зависимости не только от вида транспортного средства, но даже от расположения руля или от принадлежности к «ретро».

, источник: www.autostat.ru

Теги: регистрация в гибдд

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