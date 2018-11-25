KIA в октябре увеличила корпоративные продажи на 71%

Корпоративные продажи KIA в октябре выросли на 71% и составили 2776 автомобилей. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 13% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За десять месяцев 2018 года корпоративным клиентам было реализовано 24228 машин, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры KIA реализовали 21002 автомобиля (+21%). По итогам десяти месяцев 2018 года в России было продано 188492 автомобиля KIA, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,9%, согласно данным АЕБ.