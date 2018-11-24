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Jaguar Land Rover в октябре увеличил продажи в России на 19%

Jaguar Land Rover в октябре увеличил продажи в России на 19%

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам октября 2018 года реализовала 1102 автомобиля, что на 19% больше по сравнению с результатом годичной давности. Так, в прошлом месяце российские клиенты приобрели 225 автомобилей Jaguar – на 48% больше, чем в октябре прошлого года. В первую очередь такой рост обусловлен выходом на рынок в 2018 году нового компактного спортивного кроссовера Jaguar E-Pace, а также уверенными продажами Jaguar F-Pace. Реализация внедорожников Land Rover выросла на 14% и составила 877 машин, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Всего же с начала 2018 года в России было реализовано 9778 автомобилей Jaguar и Land Rover, что на 6% выше показателя годичной давности. За десять месяцев 2018 года на российском рынке было продано 7757 внедорожников Land Rover (+5%), в то время как продажи Jaguar продемонстрировали рост в 9% и составили 2021 реализованный автомобиль.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году на российском рынке будет представлен новый Range Rover Evoque. Кроме того, в феврале будущего года в России появится специальная серия Chequered Flag для модели F-Type 2020 модельного года. Мощная версия F-Pace SVR поступит в продажу в начале 2019 года. Роскошная лимитированная модель Range Rover SV Coupe, на которую в настоящее время ведется сбор заказов, поступит в продажу, как ожидается, в начале лета 2019 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки jaguar jaguar land rover land rover

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