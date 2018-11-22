 АВТОСТАТ | Беспилотный автомобиль StarLine проехал в автономном режиме из Петербурга в Казань

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Беспилотный автомобиль StarLine проехал в автономном режиме из Петербурга в Казань

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Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Инженеры НПО СтарЛайн провели первые междугородние испытания беспилотного автомобиля StarLine. Транспортное средство проехало из Санкт-Петербурга в Казань в автономном режиме, преодолев 2500 км.

Как сообщает пресс-служба НПО СтарЛайн, при движении по трассе автомобилю удается развивать скорость движения порядка 80 км/ч. Это подтвердило гипотезу разработчиков о том, что беспилотный автомобиль может передвигаться в автономном режиме быстрее 40 км/час – такая максимальная скорость была зафиксирована ранее, во время испытания на подъезде к  Крымскому мосту.

Как отмечается, в умном беспилотном автомобиле StarLine 3-го уровня автономности реализованы два режима автоматизированного управления. Первый – удержание в полосе. С помощью системы технического зрения беспилотник StarLine распознает дорожную обстановку, определяет полосу движения, а система управления рассчитывает маршрут и «направляет» автомобиль по нему. Сенсорами в этом режиме служат видеокамеры и радары.

Второй режим автономного управления, который сейчас совершенствуется, позволяет автомобилю двигаться в условиях отсутствия разметки, при плохих погодных условиях, в условиях городского движения при большом количестве помех и непредвиденных факторов.

«Сейчас по трассе автомобиль движется без использования карты дороги и планировщика маршрута. Если нужно изменить направление движения – на перекрестке, при выездах и съездах с автомагистралей и прочих маневрах – система требует вмешательства оператора. Чтобы решить эту задачу, во время поездки мы собирали данные для построения карты дороги и автоматизации этих действий», – отмечает инженер-разработчик проекта Андрей Алексеев.

Для обеспечения безопасности дорожного движения оператор управлял беспилотным автомобилем на наиболее сложных участках дороги и при движении по городу.

, источник: www.autostat.ru

Теги: беспилотники беспилотник разработки производство

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