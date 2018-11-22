Мосбиржа с 30 ноября остановит торги акциями АВТОВАЗа

Московская биржа приостановит торги обыкновенными и привилегированными акциями АВТОВАЗа с 30 ноября. Такое решение принято "в связи с поступившим требованием о выкупе эмиссионных ценных бумаг", поясняется в сообщении торговой площадки.

На момент выхода сообщения Мосбиржи, обыкновенные акции АВТОВАЗа котировались на уровне 12,28 рублей за штуку, а привилегированные - 12,08 рублей за штуку, пишет агентство "ТАСС".

Как сообщалось ранее, совместное предприятие Renault и госкорпорации "Ростех" - Alliance Rostec Auto B.V. - 15 октября объявило о принудительном выкупе акций АВТОВАЗа. Цены выкупа - 12,4 рублей за обыкновенную акцию и 12,2 рублей - за привилегированную. Дата, на которую будет составлен список владельцев выкупаемых бумаг, - 30 ноября 2018 года.

Ранее доля Alliance Rostec Auto B.V. в акционерном капитале АВТОВАЗа выросла до 96,6% с 83,5% после завершения обязательного предложения о выкупе акций у миноритариев. Председатель совета директоров АВТОВАЗа Сергей Скворцов говорил, что увеличение доли Alliance Rostec Auto B.V. в капитале автоконцерна является логичным продолжением процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что АВТОВАЗ проведет делистинг акций с Московской биржи. Он также говорил, что Alliance Rostec Auto B.V. может консолидировать до 100% акций АВТОВАЗа, если сложатся соответствующие условия.