 АВТОСТАТ | КАМАЗ поставил партию самосвалов в Хабаровский край

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КАМАЗ поставил партию самосвалов в Хабаровский край

КАМАЗ поставил партию самосвалов в Хабаровский край

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30.10.18

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Ресурсный центр Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» в Хабаровске реализовал 40 самосвалов КАМАЗ-6520 транспортной компании «ОГК Логистик». Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, автомобили семейства КАМАЗ-6520 предназначены для перевозки навалочных, сыпучих и прочих грузов. Эти самосвалы оснащаются комфортной кабиной на четырехточечной пружинной подвеске без спального места. В агрегатной базе – мощные двигатели Cummins ISL 400 50 экологического уровня «Евро-5». Кроме того, автомобиль оснащен вместительной самосвальной платформой объемом 20 куб.м.

Самосвалы КАМАЗ-6520 поступят в адрес заказчика до конца ноября. Поставщик автотехники – официальный дилер компании «Сахалин Запчастьсервис». Как отмечают представители Ресурсного центра ТФК, «ОГК Логистик» является давним партнером и настроен на долгое сотрудничество. В прошлом году было приобретено 30 аналогичных строительных самосвалов, а в ближайшее время ожидается поставка еще шести углевозов на базе шасси КАМАЗ-65801.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили спецавтомобили спецтехника камаз

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