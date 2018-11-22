Новый Range Rover Evoque появится в России в 2019 году

Новый Range Rover Evoque будет представлен на российском рынке в 2019 году. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия.

Мировая премьера компактного представителя семейства роскошных внедорожников состоялась накануне в Лондоне. Габариты Evoque остались практически неизменными, однако благодаря новой архитектуре Premium Transverse Architecture (PTA) от Land Rover автомобиль предлагает больше внутреннего пространства. Удлиненная колесная база позволяет увеличить на 20 мм пространство для коленей и расширить отсек для хранения мелких предметов. Багажное отделение стало на 10% вместительнее (591 литр) и шире. При опущенном втором ряде сидений в пропорциях 40:20:40 объем багажника увеличивается до 1383 литров.

Новая архитектура PTA была разработана в целях интеграции электрических технологий: с момента запуска новый Range Rover Evoque доступен в версии 48-вольтного мягкого гибрида MHEV, а в течение 12 месяцев после премьеры модели клиенты смогут выбрать версию подзаряжаемого гибрида PHEV. Для российского рынка MHEV будет доступен только в версии с 2,0-литровым двигателем мощностью 300 л.с. Новый Evoque оснащен полным приводом и системой Active Driveline второго поколения с функцией Driveline Disconnect, а также системой Adaptive Dynamics.

Кроме того, в феврале будущего года в России появится специальная серия Chequered Flag для модели F-Type 2020 модельного года. Мощная версия F-Pace SVR поступит в продажу в начале 2019 года. Роскошная лимитированная модель Range Rover SV Coupe, на которую в настоящее время ведется сбор заказов, поступит в продажу, как ожидается, в начале лета 2019 года.

Напомним, в 2018 году компания Jaguar Land Rover представила на российском рынке новый компактный спортивный кроссовер Jaguar E-Pace и свой первый электрический кроссовер I-Pace.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года компания Jaguar Land Rover реализовала в России 9778 автомобилей, что на 6% больше по сравнению с результатом годичной давности. Так, с начала года было продано 7757 внедорожников Land Rover (+5%). Автомобили Jaguar выбрал 2021 российский покупатель – на 10% больше, чем за годом ранее.