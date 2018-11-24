 АВТОСТАТ | Nissan Qashqai в октябре стал бестселлером марки в России

Горячая новость

В октябре продажи китайских автомобилей в РФ выросли на 14%
  • 24.11.18 - 11:00

    В октябре продажи китайских автомобилей в РФ выросли на 14%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 23 ноября

    Автомобильный рынок Словении в октябре 2018 года

    Renault Clio - лидер авторынка Словении.

Вся аналитика

Инфографика

Из каких стран импортируются автомобили в Россию?
  • 23.11.18

    Из каких стран импортируются автомобили в Россию?
Все публикации

Видео

Награждение лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2017»
  • 04.05.17

    Награждение лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2017»
Все видео

25.11.18 Прочитали 366 раз

Nissan Qashqai в октябре стал бестселлером марки в России

Nissan Qashqai в октябре стал бестселлером марки в России

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Nissan в октябре реализовали 7094 автомобиля – на 11% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,4% против 4,3% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам десяти месяцев 2018 года в России было продано 65040 автомобилей Nissan, что на 9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Nissan на российском рынке в октябре стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 49% до 2228 штук. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail с показателем 2136 реализованных машин, что на 28% выше показателя годичной давности.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре петербургский завод Nissan начал производство обновленного внедорожника Nissan X-Trail, который поступит в продажу в декабре. Цены на новинку составляют от 1 млн 574 тысяч до 2 млн 234 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи авторынок россии легковые автомобили nissan nissan qashqai

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Украинский авторынок в октябре упал на 10%

22 ноября 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

31 октября 2018

Вся инфографика
Загрузка...