Nissan Qashqai в октябре стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Nissan в октябре реализовали 7094 автомобиля – на 11% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,4% против 4,3% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам десяти месяцев 2018 года в России было продано 65040 автомобилей Nissan, что на 9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Nissan на российском рынке в октябре стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 49% до 2228 штук. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail с показателем 2136 реализованных машин, что на 28% выше показателя годичной давности.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре петербургский завод Nissan начал производство обновленного внедорожника Nissan X-Trail, который поступит в продажу в декабре. Цены на новинку составляют от 1 млн 574 тысяч до 2 млн 234 тыс. рублей.