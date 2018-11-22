 АВТОСТАТ | Renault за 10 месяцев увеличила продажи в России на 6%

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Renault за 10 месяцев увеличила продажи в России на 6%

Renault за 10 месяцев увеличила продажи в России на 6%

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Российские дилеры Renault в октябре реализовали 12154 автомобиля – на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Renault на российском рынке составили 115448 машин, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,9%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3877 потребителей (-4%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Kaptur, разошедшийся в количестве 2832 единицы (+2%). Третий результат среди моделей Renault показал седан Logan – 2649 реализованных автомобилей (-14%). Продажи хэтчбека Sandero составили 2579 машин, что на 15% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Renault начали продажи нового Sandero Stepway. Стоимость новинки начинается от 709 тыс. 990 рублей за версию Life с двигателем 1,6 л (82 л.с.) с механической трансмиссией.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи renault

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