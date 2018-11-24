Продажи автомобилей KIA с пробегом в октябре выросли на 34%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам октября реализовали 619 таких машин, что на 34% больше по сравнению с прошлым годом. За десять месяцев 2018 года было реализовано 5274 сертифицированных автомобиля KIA с пробегом – на 32% больше, чем за январь - октябрь 2017 года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В программе продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» участвует 79 дилеров KIA на территории России.

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

По данным KIA Motors Rus, каналы поступления автомобилей «KIA Уверен» разнообразны: это и автомобили из парков официальных дилеров KIA и KIA Motors Rus, и автомобили, сданные клиентами по системе trade-in, и автомобили, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.