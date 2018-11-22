 АВТОСТАТ | Renault Kaptur в октябре вошел в тройку лидеров столичных рынков SUV

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Renault Kaptur в октябре вошел в тройку лидеров столичных рынков SUV
  • 22.11.18 - 17:05

    Renault Kaptur в октябре вошел в тройку лидеров столичных рынков SUV
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Renault Kaptur в октябре вошел в тройку лидеров столичных рынков SUV

Renault Kaptur в октябре вошел в тройку лидеров столичных рынков SUV

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых кроссоверов и внедорожников в Москве и Санкт-Петербурге по итогам октября 2018 года и определили самые популярные такие модели.

Объем московского рынка SUV в прошлом месяце составил 10,5 тыс. единиц, что на 24% больше, чем год назад. Лидером рынка в этом сегменте по-прежнему остается Hyundai Creta, обладателями которого в октябре стали 686 москвичей (-4%). На вторую строчку рейтинга поднялся Renault Kaptur с результатом 629 экземпляров (рост в 2,7 раза). В ТОП-5 московского рынка новых кроссоверов и внедорожников за отчетный период также вошли: Volkswagen Tiguan (544 шт.; -1%), Skoda Kodiaq (534 шт.; рост в 9,5 раза) и Nissan X-Trail (516 шт.; +43%).

В Санкт-Петербурге объем рынка SUV по итогам октября нынешнего года достиг 4,9 тыс. единиц (+14%). Как и в Москве, лидирует в этом сегмента петербургского рынка тоже Hyundai Creta (410 шт.; -14%). Второе место здесь так же принадлежит Renault Kaptur (283 шт.; +39%), который занял его спустя длительное время. На третьей строчке расположился Mitsubishi Outlander (266 шт.; +9%), а замкнули пятерку лидеров рынка новых кроссоверов и внедорожников в Северной столице по итогам октября Volkswagen Tiguan (250 шт.; +13%) и Renault Duster (230 шт.; -12%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в сентябре кроссовер Renault Kaptur даже не входил в ТОП-5 рынка SUV ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, а уже в октябре данная модель заняла второе место в этом рейтинге обоих столичных городов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили suv кроссоверы внедорожники москва санкт-петербург модели-лидеры renault renault kaptur hyundai hyundai creta

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