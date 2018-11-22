Петербургский автопром в октябре показал рост на 12%

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По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за десять месяцев 2018 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 307 тыс. 900 легковых автомобилей, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В октябре объем производства составил 36 тыс. 300 машин – на 12% больше, чем годом ранее. Этот результат вошел в пятерку лучших показателей производства автомобилей в городе по итогам одного месяца за всю историю развития петербургского автопрома (рекорд установлен в ноябре 2012 года – 39800 машин).

В прошлом месяце продолжилось обновление отдельных моделей автомобилей, которые выпускаются на городских автозаводах. На этот раз на заводе Nissan стартовало серийное производство обновленной модели X-Trail.

«Если городские автозаводы сохранят подобные темпы производства в ноябре и декабре, то результат нынешнего года войдет в тройку лучших показателей городского автопрома за 10 лет  его развития. Больше автомобилей по итогам одного года было произведено только в 2012 и 2013 годах, когда в Петербурге действовали четыре автозавода, – говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – При этом не исключено, что какой-то из автозаводов досрочно уйдет на новогодние каникулы – в октябре появились первые признаки работы на склад».  

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей за десять месяцев 2018 года составила 24,6% (год назад – 25,9%). Семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в Топ-25 самых популярных машин в России по итогам января-октября. Это KIA Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.  В целом за январь-октябрь 2018 года общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство nissan toyota hyundai kia

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