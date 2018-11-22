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Обязательная установка «ЭРА-ГЛОНАСС» отменена для Дальнего Востока

Обязательная установка «ЭРА-ГЛОНАСС» отменена для Дальнего Востока

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20.11.18

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа для собственных нужд. Послабления вступают в силу по истечении пяти дней и будут действовать в течение года с момента принятия, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Одновременно глава правительства поручил Федеральной таможенной службе, МВД, Минэкономразвития, Минпромторгу, Росаккредитации и Росстандарту обеспечить применение этого временного порядка.

Как отметили в правительстве РФ, порядок действует в отношении бывших в употреблении праворульных транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации жителями Дальневосточного федерального округа или переселяющимися на постоянное место жительства в ДФО, и позволяет в течение года ввезти этим категориями граждан одно транспортное средство категории M1 или N1 без установки на него аппаратуры вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, с инициативой об изменении правил установки системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки, ввозимые в Приморье, выступил врио Губернатора края Олег Кожемяко. По его словам, нельзя вводить нормы, которые ухудшают положение людей, тем более что в условиях края система работает с перебоями.

, источник: www.autostat.ru

Теги: вторичный рынок автомобили с пробегом эра-глонасс импорт

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