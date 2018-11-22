 АВТОСТАТ | В ГИБДД предложили наказывать водителей за употребление некоторых лекарств

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22.11.18 Прочитали 3042 раз

В ГИБДД предложили наказывать водителей за употребление некоторых лекарств

В ГИБДД предложили наказывать водителей за употребление некоторых лекарств

Автомобильный рынок России - 2018

25.04.18

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О том, что такие поправки в адмнинистративный кодекс могут ввести, рассказал "Коммерсанту" замначальника ГИБДД Александр Быков. Речь идет об употреблении водителями лекарств, вызывающих одурманивающих эффект - таких, как фенобарбитал или димедрол. Идея уже была подвергнута обсуждению в ГосДуме.

Некоторые депутаты считают, что вопрос поставлен правильно и своевременно. В одной только Москве в 2017 году было выявлено 244 случая, когда при проведении медицинского освидетельствования у водителей в крови был обнаружен фенобарбитал и медики констатировали: "Состояние опьянения установлено". Однако лишением прав и штрафом в 30 тысяч рублей после разбирательства в суде наказаны были лишь единицы таких водителей, поскольку законодательством не предусмотрено наказание за обнаружение в крови веществ, входящих в состав лекарственных препаратов.

ГИБДД начала проработку «предложения» об изменении ст. 12.8 КоАП РФ. При этом предлагается рассматривать два варианта наказания. Для тех, кто принял препарат "в терапевтических дозах" и в нарушение инструкции к лекарству сел за руль, предлагаются более мягкие санкции, а у тех, кто пытался получить эффект одурманивания, в качестве наказания возможно просто будут отбирать права.

Отметим, что на бумаге данный вопрос решить гораздо проще, чем в реальной жизни. Во-первых, одни и те же лекарства действуют на людей по-разному - и это зависит не только от дозировки, но и от состояния организма конкретного человека, от индивидуальных особенностей пищеварительной системы. Во-вторых, некоторые лекарственные препараты могут держаться в крови человека несколько недель (в отличие от алкоголя) - и водитель, принявший, например, корвалол, может "не пройти проверку" даже спустя несколько дней после приема лекарства.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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