 АВТОСТАТ | Chery возобновила импорт кроссоверов Tiggo 3 в Россию

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Chery возобновила импорт кроссоверов Tiggo 3 в Россию

Chery возобновила импорт кроссоверов Tiggo 3 в Россию

Импорт транспортных средств в Россию

28.09.18

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Дистрибьютор автомобилей Chery в России начал прием предварительных заказов на кроссоверы Tiggo 3 в комплектациях Comfort MT, Luxury Plus MT и Luxury Plus CVT, произведенных на заводе в Китае. Напомним, ранее эта модель выпускалась для российского рынка на черкесском предприятии «Дервейс». Первая партия кроссоверов Chery Tiggo 3 китайского производства ожидается в России уже 10 декабря, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус». Как отмечается, срок доставки  автомобилей из Китая уменьшился с 60 до 20 дней, благодаря новому железнодорожному маршруту, открытого в рамках программы «Шелковый путь».

По словам директора по продажам «Чери Автомобили Рус» Антона Ганжа, компания приняла решение не повышать стоимость импортируемых автомобилей. Напомним, стоимость Chery Tiggo 3 в начальной комплектации Comfort MT составляет 859,9 тыс. рублей. Топовая версия Luxury Plus CVT обойдется в 969,9 тыс. рублей. Во всех исполнениях кроссовер оснащается бензиновым двигателем 1,6 л (126 л.с.) в паре с механической или роботизированной коробкой передач.

Как отмечается, «Чери Автомобили Рус» действует согласно полученному предписанию Росстандарта и сохраняет запрет на продажу кроссоверов Chery Tiggo 3 с механической коробкой передач 2018 года выпуска (производство АК «Дервейс»)  до устранения обозначенных в нем претензий. Напомним, Росстандарт в ходе плановых проверок протестировал кроссовер Chery Tiggo 3. Основанием для приостановки продаж данной модификации стали претензии в области документации по стеклам и качеству дуплексной связи модуля «ЭРА-ГЛОНАСС». В настоящее время идет работа над документами для подачи в сертификационный орган для внесения изменений в ОТТС. В отношении некачественной связи работы модуля «ЭРА-ГЛОНАСС» идет проверка для установления и последующего устранения причины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3 является бестселлером марки на российском рынке. В целом по итогам десяти месяцев 2018 года продажи Chery в России остались на прошлогоднем уровне и составили 4684 автомобиля.

, источник: www.autostat.ru

Теги: импорт китайские автомобили chery chery tiggo 3

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