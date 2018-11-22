 АВТОСТАТ | Украинский авторынок в октябре упал на 10%

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Украинский авторынок в октябре упал на 10%

Украинский авторынок в октябре упал на 10%

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине в октябре 2018 года составил 6,9 тыс. единиц, что на 10% меньше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидеров рынка на этот раз сразу два – японская Toyota и французский Renault, реализовавшие в прошлом месяце одинаковое число автомобилей (по 847 экземпляров) и суммарно занявшие почти четверть рынка (24,6%). При этом Renault продемонстрировал положительную динамику (+15%) по сравнению с прошлым годом, а Toyota, напротив, показала падение (-12%). На третьем месте расположился японский Nissan (602 шт.; +44%). Замыкают пятерку лидеров местного рынка чешская Skoda (540 шт.; +2%) и корейская KIA (519 шт.; +41%).

Самой популярной моделью на Украине в октябре стал кроссовер KIA Sportage, который приобрели 408 жителей страны (+97%). На втором месте находится Renault Duster, продажи которого подросли на 48% до 343 автомобилей. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai, который разошелся тиражом в 261 машину (рост в 2,9 раза). В ТОП-5 популярных моделей украинского рынка в октябре также попали Skoda Octavia (245 шт.; +5%) и Renault Logan (240 шт.; +12%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на падение продаж в последние месяцы (в октябре – на 10%, а в сентябре – сразу на 30%), в целом по итогам 10 месяцев 2018 года авторынок Украины пока демонстрирует положительную динамику. Так, за этот период в стране было продано 63,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,5% больше, чем за январь – октябрь прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

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