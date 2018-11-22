CarPrice в октябре впервые вышел на прибыль

Крупнейший в России онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice в октябре 2018 года впервые вышел «в плюс» по итогам месяца. Чистая прибыль CarPrice в октябре составила 14,4 млн рублей, операционный показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов) – 17,7 млн рублей. Компания также впервые получила свободный денежный поток в размере 46,7 млн рублей, сообщает пресс-служба CarPrice.

В ноябре и по итогам четвертого квартала компания также получит прибыль, уверен гендиректор CarPrice Денис Долматов. Он отметил, что в четвертом квартале всегда высокий спрос и предложение машин, происходит оживление рынка.

Напомним, CarPrice в 2014 году основали Оскар Хартманн, Эдуард Гуринович, Александр Данилов и Артём Большаков. Сервис предлагает владельцу автомобиля продать его на онлайн-аукционе, ставки на котором в режиме реального времени делают автодилеры со всей страны. Если владелец согласен, он продает машину и получает деньги в офисе CarPrice. Сервис зарабатывает на комиссии с дилеров, она составляет от 2% до 10% от сделки.

Компания сможет выйти на прибыль в 2015 году, рассчитывал Гуринович в конце 2014 года. Летом 2015 года он скорректировал прогнозы и перенёс сроки выхода на самоокупаемость на 2016 год. «На прибыль мы не вышли, потому что решили ускориться в развитии и увеличить объём закупок автомобилей», – объяснял тогда Гуринович.

Выйти «в плюс» удалось за счет пересмотра стратегии экспансии и подхода к росту, сокращению расходов и увеличению доходности операций, объяснил Долматов. По его словам, сейчас основной рост обеспечивают партнеры-франчайзи, благодаря чему удается снижать затраты и повышать представленность сервиса «рядом с домом». CarPrice представлен в 52 городах России.

"Первоначально мы предполагали выйти на прибыльность за счет резкого увеличения продаж автомобилей. К сожалению, рынок такими темпами не растет, значит увеличить продажи мы могли бы только увеличив затраты на привлечение клиентов. Мы же посчитали более правильным сконцентрироваться на снижении издержек, увеличении конверсии, внедрения инновационных решений и так далее. Того, что улучшает показатели даже при годовом росте продаж не в 50-60%, а в 10-15%. Сегодня компания имеет оптимальное соотношения роста выручки, маржинальности и структуры затрат", - рассказал Денис Долматов.

По собственным данным, в 2017 году через CarPrice было продано более 32 тысяч автомобилей, в первом полугодии 2018 года – 15455 машин, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за январь-июнь 2018 года составила 7,04 млрд рублей.