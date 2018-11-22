Универсал Ford Focus получит внедорожную версию в Европе

Компания Ford представила внедорожную версию универсала Ford Focus Active Wagon, который должен составить серьезную конкуренцию полноценным кроссоверам. Напомним, семейство Focus на европейском рынке уже имеет кросс-версию Focus Active на основе пятидверки четвертого поколения, пишет издание "Авторевю".

Как и хэтчбек, новую версию Ford Focus Active Wagon отличают пластиковые накладки на колесных арках и порогах, оригинальные бамперы с черными и серебристыми вставками, а также черные рейлинги на крыше. Кроме того, для модификации Active предусмотрены другие пружины и амортизаторы, благодаря чему дорожный просвет относительно стандартного евро-Фокуса увеличен на 30 мм спереди и на 34 мм сзади. Стандартные шины – размерности 215/55 R17, опционные – 215/50 R18. Версия Active оснащается задней многорычажной подвеской, но привод остался исключительно передним.

У ездовой электроники появились два дополнительных режима. Пресет Slippery предназначен для скользких покрытий, а Trail – для песка. А вот гамма моторов, напротив, урезана: версии Active не положены агрегаты мощностью менее 120 л.с. Поэтому европейские покупатели могут выбрать из трехцилиндровых бензиновых турбомоторов 1.0 EcoBoost (125 л.с.) и 1.5 EcoBoost (150 или 182 л.с.), а также четырехцилиндровых дизелей 1.5 EcoBlue (120 л.с.) и 2.0 EcoBlue (150 л.с.). Почти все они могут сочетаться как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 8-ступенчатым «автоматом», хотя самая мощная бензиновая версия исключительно трехпедальная.

Пока что Ford Focus Active Wagon предназначен только для европейского рынка, ведь в США или Китае грузопассажирские Фокусы вообще не представлены из-за низкого интереса покупателей. Что касается России, то Ford до сих пор хранит молчание о перспективах «четвертого» Фокуса на нашем рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре компания Ford Sollers начала поставки запасных частей для модели Ford Focus на европейский рынок. Проект, ставший возможным благодаря высокому качеству производимых в России запчастей и скоординированной работе различных департаментов Ford Sollers, предусматривает поставки 21 наименования компонентов, в том числе кузовных панелей, в объеме 120 тыс. деталей в год. Планируемые объемы поставок, в рамках которых Ford Sollers выступает эксклюзивным поставщиком, полностью закроют потребности всех европейских дилеров в запчастях упомянутых наименований. Для экспорта в Европу российскими поставщиками Ford Sollers будут производиться пластиковые компоненты переднего и заднего бамперов (12 наименований), обивка потолка, передние крылья, внутренние панели дверей, а также внутренние панели боковин. Подготовка кузовных деталей к экспорту включает их сварку и катафорезное грунтование на предприятии Ford Sollers во Всеволожске. Кроме того, во Всеволожске будет выполняться подсборка бамперов.