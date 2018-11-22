 АВТОСТАТ | Toyota в октябре увеличила продажи в России на 14%

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Toyota в октябре увеличила продажи в России на 14%

Toyota в октябре увеличила продажи в России на 14%

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

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Российские дилеры Toyota в октябре реализовали 8424 автомобиля, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Toyota на российском рынке выросли на 15% и составили 86240 машин. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в октябре стал бизнес-седан Camry, который нашел 3261 покупателя, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи выросли на 61% и составили 3240 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Toyota начали продажи юбилейной серии Toyota RAV4, посвященной 25-летию модели. Стоимость кроссовера в специальной версии 25th Anniversary стартует от 1 млн 966 тыс. рублей для версии с 2,0-литровым мотором и от 2 млн 092 тыс. рублей для версии с двигателем 2,5 л. Кроме того, с октября доступна для заказа новая специальная серия внедорожника Toyota Fortuner TRD по цене от 2 млн 866 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи toyota

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