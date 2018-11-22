Арест главы Renault-Nissan не скажется на деятельности альянса в России

Арест руководителя альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона не повлияет на производство и продажи автомобилей Nissan в России, заявил агентству "РИА Новости" представитель компании в РФ. "Нет никаких предпосылок, чтобы сложившаяся ситуация хоть как-нибудь могла повлиять на производство и продажи машин (Nissan – ред.) в России", – сказал он.

В свою очередь, арест главы Renault-Nissan прокомментировали в Минпромторге. Как заявил замглавы ведомства Александр Морозов, арест главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона не повлияет на деятельность этих автопроизводителей в России. "Решения, которые принимает такая большая компания как альянс Renault-Nissan, принимаются по определенной процедуре и никогда не зависят от какого-то одного человека. В принятии этого решения (о проработке возможности заключения СПИКа – ред.) участвовали и отдельно Renault, и отдельно Nissan, и отдельно Mitsubishi, и объединенная компания. Ситуация, которая произошла с руководством компании, не влияет на системные решение, которые приняты альянсом", – сказал А.Морозов.

"По сути, это (арест Гона – ред.) ничего не меняет. Их (компаний, входящих в альянс – ред.) организация работы, их инвестиционные решения, которые были приняты, – они не меняются. А которые будут приняты – будут приняты опять по процедуре", – добавил замглавы Минпромторга РФ, уточнив, что ведомство было поставлено в известность о сложившейся ситуации.

Ранее стороны сообщали о планах альянса Renault-Nissan и АВТОВАЗа подписать с правительством РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК). Минпромторг ожидает подписания специнвестконтракта с альянсом после доработки его заявки, говорил недавно глава ведомства Денис Мантуров.

Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов назвал президента и председателя совета директоров концерна Карлоса Гона одним из сильнейших менеджеров в мире. "Считаю, что это один из самых сильных менеджеров в мире. Создать такую огромную компанию... Проблем была масса, но тем не менее все выжили, работают. Даже АВТОВАЗ переделал", – сказал глава "Ростеха" газете "Ведомости".

"Комментариев [по поводу обвинений Nissan в адрес Гона] у меня нет, потому что я не знаю, что произошло", – сказал С.Чемезов в понедельник, отметив, что для него арест Гона стал неожиданностью, с топ-менеджером он знаком с 2003 года.

В 2013–2016 гг. Гон возглавлял совет директоров АВТОВАЗа (подконтролен Renault). Сейчас Гон является председателем совета директоров совместного предприятия (СП) Renault и "Ростеха" – нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. Эта компания консолидировала 96,6% АВТОВАЗа, партнеры в будущем планируют выкупить у миноритариев оставшиеся акции.