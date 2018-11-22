Новый KIA Soul получит внедорожную версию X-Line

На автосалоне в Лос-Анджелесе впервые будет представлена версия KIA Soul X-Line с пакетом доработок для бездорожья, она еще больше расширит гамму модификаций, включающую также GT Line и электрический Soul EV. Автомобили будут оснащаться двухлитровым атмосферным мотором или двигателем объемом 1,6 литра с турбонаддувом. Спецификация электрической версии будет раскрыта позднее, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как сообщалось ранее, компания KIA представит новое поколение KIA Soul на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря. Продажи нового поколения KIA Soul в различных регионах мира начнутся в будущем году. Как отмечается, новое поколение Soul в полной мере соответствует современным требованиям и тенденциям сегодняшнего дня. Покупателям будет предложен широкий выбор двигателей, в том числе – современные бензиновые силовые агрегаты с турбонаддувом и полностью электрическая силовая установка.

Напомним, KIA Soul вышел на российский рынок в 2011 году, а в феврале 2017-го в продажу поступил обновленный KIA Soul. По итогам десяти месяцев 2018 года реализация KIA Soul в России составила 14655 автомобилей, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.