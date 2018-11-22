 АВТОСТАТ | Hyundai Creta в октябре стала лидером рынка на Дальнем Востоке

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Hyundai Creta в октябре стала лидером рынка на Дальнем Востоке

Hyundai Creta в октябре стала лидером рынка на Дальнем Востоке

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

20.11.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Дальневосточном ФО по итогам октября 2018 года составил 1637 единиц, что на 45% больше, чем год назад.

Лидером местного рынка на этот раз стал кроссовер Hyundal Creta, предпочтения которому в прошлом месяце отдали 152 жителя Дальнего Востока – в 2,5 раза больше, чем в октябре 2017-го. Отметим, что эта модель занимала лидирующую позицию в округе лишь однажды – в июне.

Вторую строчку рейтинга по итогам октября занял УАЗ «Патриот» с результатом 91 экземпляр (+49%). Далее следуют две модели Toyota – внедорожник Land Cruiser Prado (89 шт.), объем рынка которого вырос в 4 раза, и кроссовер Toyota RAV4 (83 шт.), показавший падение на 28%. Пятерку лидеров рынка замкнул кроссовер Nissan Terrano (68 шт.; рост в 2,1 раза).

Кроме них, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в ДФО по итогам октября 2018 года попали: Toyota Land Cruiser (60 шт.; +18%), KIA Rio (52 шт.; рост в 2,9 раза), Nissan Qashqai (50 шт.; рост в 2,8 раза), Nissan X-Trail (49 шт.; +40%) и Lexus LX (48 шт.; +17%).

, источник: www.autostat.ru

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