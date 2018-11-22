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Грузинский авторынок впервые в этом году показал рост

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За 9 месяцев 2018 года в Грузии было продано 2,7 тыс. новых автомобилей. Это на 4,3% больше, чем за тот же период годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные focus2move, грузинский авторынок впервые в этом году демонстрирует положительную динамику.

Это стало возможным благодаря стремительному росту продаж автомобилей в стране в 3-м квартале (+38,7% до 1053 шт.). При этом по итогам 1-го полугодия авторынок Грузии еще показывал падение (-9,8% до 1668 шт.).

Лидером грузинского рынка является японская Toyota (1050 шт.), на долю которой по итогам 9 месяцев пришлось порядка 40% общих продаж новых машин в стране. В десятке моделей-лидеров местного рынка семь относится к Toyota, причем первенствует здесь внедорожник Land Cruiser Prado (268 шт.).

Что касается других марок, то доля каждой из них составляет менее 10%. Есть здесь и российская LADA (94 шт.), которая находится на 8-м месте среди брендов. Львиная доля (свыше 90%) ее продаж приходится на внедорожник LADA 4x4 (88 шт.), который занимает 7-е позицию в модельном рейтинге. Более подробная информация об авторынке Грузии за 9 месяцев 2018 года содержится здесь.

, источник: www.autostat.ru

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