Минпромторг выделит 15 млн рублей на проверку автобусов в 2019 году

Росстандарт в 2019 году планирует провести проверки автобусов на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», учитывая участившийся характер аварий с их участием с большим количеством жертв. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, добавив, что проверки будут проходить с испытаниями, включающими разрушающие методы контроля, а объем финансирования испытаний составит порядка 15 млн рублей.

Министр уточнил, что особое внимание будет сконцентрировано на продукции так называемых «надстройщиков», которые используют в качестве исходного материала цельнометаллические фургоны. В частности, имеются множественные случаи травмирования в результате ДТП пассажиров таких автобусов вырванными из креплений сидениями, установленными с нарушениями требований безопасности, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

По словам Дениса Мантурова, в настоящее время формируется перечень поставщиков автобусной техники, в отношении которых будут проведены проверки. «Итоги проверок будут подведены в конце 2019 года, но в случае наличия нарушений результаты будут озвучиваться незамедлительно в соответствии», – добавил он.

Напомним, активные надзорные мероприятия в автомобильном сегменте ведутся с 2017 года для проверки соответствия полнокомплектных транспортных средств и автомобильных компонентов требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В 2018 году Росстандарт впервые провел проверки автомобилей на соответствие всем требованиям безопасности, включая экологические, а также требования по защите водителя и пассажиров в случае лобового столкновения. Как сообщалось ранее, испытания, которые проходили с использованием методов разрушающего контроля, успешно прошли легковые автомобили Lifan Murman и Hyundai Solaris, по ним не было выявлено нарушений.

Что касается Chery Tiggo 3 , то у этого автомобиля были выявлено несоответствие требованиям техрегламента в части оснащения безопасными стеклами, а также обеспечения двусторонней громкой голосовой связи в кабине транспортного средства с оператором экстренных оперативных служб. Компании «Чери Автомобили Рус» уже выданы обязательные к исполнению предписания о приостановке реализации небезопасной продукции, об устранении нарушений и о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. По фактам нарушений были возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лиц, по результатам рассмотрения которых в установленном порядке будут вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в отношении должностного лица – от 10 до 20 тыс. рублей, в отношении юридического лица – от 100 до 300 тыс. рублей.