Suzuki установила рекорд продаж в России

В середине ноября компания Suzuki зафиксировала рекордные показатели продаж в России по сравнению с прошлым годом. Как заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, вместе с официальными дилерами компания Suzuki уже к ноябрю достигла результатов продаж всего 2017 года. «У нас впереди еще 1,5 месяца, а это значит, что намеченный план в 6000 автомобилей Suzuki будет выполнен», – выразил уверенность г-н Такахаси Юта.

С апреля 2018 года российское представительство компании решило следовать пятилетнему среднесрочному плану развития Suzuki Next 100, в рамках которого предполагается стабильный рост продаж и выпуск обновленных автомобилей компании. В 2018 году были выпущены лимитированная версия Suzuki Vitara 30 и Suzuki SX4 в эксклюзивной версии от художника Анатолия Akue. Уже в январе поступит в продажу новая Suzuki Vitara c обновленным экстерьером и интерьером. А полностью новое поколение Suzuki Jimny с новым 1,5-литровым двигателем будет доступно в России весной 2019 года в преддверии 50-летнего юбилея модели.