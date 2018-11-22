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Карлосу Гону продлили арест на десять дней

Карлосу Гону продлили арест на десять дней

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Токийский окружной суд подтвердил арест главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли на 10 дней, сообщило агентство Киодо. Напомним, Гон и Келли были задержаны в понедельник по подозрению в нарушении закона о финансовых и торговых операциях. Карлос Гон подозревается в том, что он не указал в декларации о доходах 5 млрд иен (около 44 млн долларов), пишет агентство "РИА Новости".

В настоящее время Токийская прокуратура рассматривает возможность возбуждения дела и против автоконцерна Nissan как юридического лица. Основанием для этого может стать постановление о "наказании обеих сторон" в связи с тем, что Гон в течение длительного времени не указывал часть своих доходов и это происходило при активном участии высокопоставленных сотрудников компании. По закону сокрытие доходов грозит тюремным сроком до 10 лет или выплатой штрафа в размере около 100 тыс. долларов или применяются обе эти меры. В случае применения постановления о "наказании обеих сторон" автоконцерн должен будет уплатить около 7 млн долларов штрафа.

Ранее сообщалось, что глава Гон, который также является гендиректором Renault, приобрел недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Их приобретение никак не было обусловлено служебной или коммерческой необходимостью, они находились в пользовании Гона и его семьи. Покупка и обустройство квартир Nissan оценивает в несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов). Компания посчитала, что в таком случае Гон был обязан указать их в декларации о доходах, так как использовал средства компании в своих личных целях.

Концерн предоставил эту информацию в прокуратуру. Приобретение недвижимости проходило при непосредственном участии одного из членов совета директоров, правой руки Гона – Келли. Он давал распоряжения исполнительным директорам об оформлении сделки как покупку квартир на корпоративные средства. Прокуратура смогла договориться с несколькими из них о том, что им будут сделаны поблажки в случае предоставления информации и сотрудничества со следствием.

, источник: www.autostat.ru

Теги: nissan

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