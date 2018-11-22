 АВТОСТАТ | Продажи автомобилей Bentley в России выросли на 27%

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Продажи автомобилей Bentley в России выросли на 27%

Продажи автомобилей Bentley в России выросли на 27%

Рынок транспортных средств в России

15.10.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2018 года объем рынка новых автомобилей Bentley в нашей стране составил 217 единиц, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года (171 шт.).

Самой популярной моделью этого люксового бренда в России является внедорожник Bentayga. В январе – октябре он разошелся тиражом в 156 машин, что составляет свыше 70% от всего объема проданных автомобилей Bentley на территории РФ. Также за отчетный период россияне приобрели 37 экземпляров модели Continental, 16 – Flying Spur и 8 – Mulsanne.

Более половины всех новых автомобилей Bentley было куплено в Москве (116 шт.). В Санкт-Петербурге было реализовано 25 таких машин, в Подмосковье – 10, а в Краснодарском крае – 6. В Башкирию, Красноярский край и Ленинградскую области отправилось по 4 автомобиля. Еще в 33 субъектах РФ было куплено от одной до трех машин этого люксового бренда.

, источник: www.autostat.ru

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