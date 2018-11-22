 АВТОСТАТ | Более 400 мотоциклов Harley-Davidson попали под отзыв в России

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Более 400 мотоциклов Harley-Davidson попали под отзыв в России

Более 400 мотоциклов Harley-Davidson попали под отзыв в России

Парк мототехники в РФ на 01.01.18

12.02.18

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Компания «Харли-Дэвидсон Рус» объявила об отзыве 441 мотоцикла Harley-Davidson (типы FS2, FL3, TG1), реализованного с декабря 2016 года по настоящее время. Причиной отзыва является то, что на гидравлической системе сцепления с дополнительным механизмом привода сцепления (детали номер 37200131 и 37200131A) на некоторых мотоциклах может присутствовать внутренняя утечка жидкости за поршнем/уплотнением дополнительного механизма привода сцепления, сообщает пресс-служба Росстандарта. Если такая утечка не будет устранена, из резервуара главного цилиндра сцепления вытечет достаточное количество жидкости, чтобы подвергнуть контур гидравлического привода сцепления воздействию воздуха. Это может привести к невозможности создать достаточную тягу для выключения сцепления. Это, в свою очередь, может привести к потере управляемости транспортного средства при включении, первом переключении скорости или остановке и стать причиной аварии.

Уполномоченные представители изготовителя «Харли-Дэвидсон Рус» проинформируют владельцев мотоциклов Harley-Davidson, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будут произведены демонтаж дополнительного механизма привода сцепления в сборе и замена поршня механизма привода в сборе. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв мотоциклы harley-davidson

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