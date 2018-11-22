Haval в октябре увеличил продажи в России более чем в 2 раза

Российские дилеры Haval в октябре реализовали 358 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам деcяти месяцев 2018 года в России было продано 2196 кроссоверов и внедорожников марки (+49%), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого в январе-октябре составили 1522 машины (+33%). Второе место по продажам занимает рамный внедорожник Haval H9 с показателем 307 реализованных автомобилей (+166%).

Также с начала года российские дилеры продали 268 компактных кроссоверов Haval H2 и 98 кроссоверов Haval H6 Coupe.

«В течение 2018 года бренд Haval демонстрирует стабильно положительную динамику в продажах. Мы вновь увеличили свое присутствие до 20 дилеров на территории России. Конечно, в дальнейшем мы нацелены улучшать свои позиции на рынке и закончить год с ростом продаж более 50%», – заявил генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан.

Напомним, сегодня в дилерских центрах Haval действуют специальные цены на все модели. Суммарная выгода при покупке автомобилей бренда в ноябре 2018 года составляет до 140 тыс. рублей.