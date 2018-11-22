 АВТОСТАТ | Haval в октябре увеличил продажи в России более чем в 2 раза

Горячая новость

Украинский авторынок в октябре упал на 10%
  • 22.11.18 - 12:51

    Украинский авторынок в октябре упал на 10%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Кредиты для автодилеров стали доступнее
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 21 ноября

    Автомобильный рынок Грузии за первые три квартала 2018 года

    Лидирует Toyota, за ней - Hyundai и Ford.

Вся аналитика

Инфографика

Сколько автомобильных дилеров работает на российском рынке?
  • 21.11.18

    Сколько автомобильных дилеров работает на российском рынке?
Все публикации

Видео

BestFitMe. IT-Революция в автобизнесе – 2018: Олег Позняков и Алена Кретова
  • 22.11.18

    BestFitMe. IT-Революция в автобизнесе – 2018: Олег Позняков и Алена Кретова
Все видео

21.11.18 Прочитали 2350 раз

Haval в октябре увеличил продажи в России более чем в 2 раза

Haval в октябре увеличил продажи в России более чем в 2 раза

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Haval в октябре реализовали 358 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам деcяти месяцев 2018 года в России было продано 2196 кроссоверов и внедорожников марки (+49%), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого в январе-октябре составили 1522 машины (+33%). Второе место по продажам занимает рамный внедорожник Haval H9 с показателем 307 реализованных автомобилей (+166%).
Также с начала года российские дилеры продали 268 компактных кроссоверов Haval H2 и 98 кроссоверов Haval H6 Coupe.

«В течение 2018 года бренд Haval демонстрирует стабильно положительную динамику в продажах. Мы вновь увеличили свое присутствие до 20 дилеров на территории России. Конечно, в дальнейшем мы нацелены улучшать свои позиции на рынке и закончить год с ростом продаж более 50%», – заявил генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан.

Напомним, сегодня в дилерских центрах Haval действуют специальные цены на все модели. Суммарная выгода при покупке автомобилей бренда в ноябре 2018 года составляет до 140 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи китайские автомобили haval

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Haval объявил специальные цены на автомобили в ноябре

18 ноября 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в октябре 2018 года

12 ноября 2018

Вся инфографика