Первому техническому директору АВТОВАЗа Евгению Башинджагяну – 94 года!

Сегодня Евгению Артёмовичу Башинджагяну, заслуженному ветерану АВТОВАЗа, исполняется 94 года.

Общий рабочий стаж Евгения Артёмовича насчитывает более семидесяти лет, и практически вся его трудовая биография связана с автомобильной отраслью и АВТОВАЗом. Он стоял у истоков создания завода и был непосредственным участником событий, ставших ключевыми для российского автопрома.

Евгений Башинджагян родился 21 ноября 1924 года в Тбилиси. В 1945 году поступил в Грузинский политехнический институт, по окончании которого был направлен на Ярославский автозавод.

В 1966 году Евгений Артёмович был главным инженером строительства, затем – первым техническим директором предприятия. В 1968 году он возглавил делегацию советских специалистов в Турине, которая изучала опыт инженеров Fiat. За этим последовала работа в должности технического директора АВТОВАЗа по кропотливому внедрению на автозаводе и его спутниках всех переданных технологий. С 1977 по 1986 гг. Евгений Артёмович занимал должность первого заместителя министра автомобильной промышленности СССР.

Евгений Артёмович Башинджагян принимал участие в подготовке производства автомобилей семейства LADA Kalina, внёс весомый вклад в модернизацию производства ВАЗ-21214 и ВАЗ-2131, принимал участие в подготовке мощностей Ижевского автозавода под задачи выпуска LADA Granta.

С уходом на пенсию в 1987 году его трудовая биография не закончилась – в 1999-м Евгений Артёмович вернулся на АВТОВАЗ на должность заместителя директора по техническому развитию, а сейчас продолжает трудиться на благо АВТОВАЗа – в его московской дирекции.

Коллектив аналитического агентства «АВТОСТАТ» поздравляет Евгения Артёмовича Башинджагяна с днем Рождения! Желаем ему крепкого здоровья и новых успехов в деле развития отечественного автопрома!