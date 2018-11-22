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Три автосалона воронежской дилерской сети «КМ/Ч» выставлены на аукцион

Три автосалона воронежской дилерской сети «КМ/Ч» выставлены на аукцион

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Конкурсный управляющий ООО «ЛадаАвтоВоронеж» (входит в дилерскую сеть «КМ/Ч» узбекского автоконцерна Uz-Daewoo) Олег Жовтоножко выставил на открытый аукцион три автоцентра за 175,5 млн рублей, следует из аукционной документации. В состав лота входят расположенные по адресу: ул. Изыскателей, 29, автоцентр «Шкода» (2,1 тыс. кв. м), автоцентр «Хонда» (3,4 тыс. кв. м), нежилое здание (2,2 тыс. кв. м), а также право аренды земельного участка (24 тыс. кв. м) до 2053 года. Всё имущество находится в залоге у ПАО АКБ «Инвестторгбанк». Заявки принимаются до 21 декабря, торги назначены на 24 декабря. Задаток составляет 10%, шаг аукциона – 5%, сообщает портал Abireg.ru.

Отметим, что в настоящее время на ул. Изыскателей, 29, работает ООО «Автодом 36» – официальный дилер автомобилей Ravon. Автомобили бренда производит GM Uzbekistan, он же ранее производил Uz-Daewoo. Интересно, что бренд Ravon был запущен на рынке в 2015-2016 годах – параллельно с процедурой банкротства дилерской сети Uz-Daewoo в России. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% юрлица дилера Ravon в Воронеже принадлежит ООО «Возрождение», которым, в свою очередь владеет ООО «Узмашэкспорт». Конечными бенефициарами являются узбекское ООО «Автосаноат Инвест» и Тохиржон Жалилов.

Напомним, что вся автоимперия (как считается, подконтрольна председателю правления «Узбекозиковкатхолдинг» Тохиржону Жалилову), включающая в себя дилерские сети «КМ/Ч» и дистрибьютора автоконцерна Uz-Daewoo, в настоящий момент испытывает большие трудности с долгами. Поставки новых автомобилей в дилерскую сеть Uz-Daewoo и автосалоны других подконтрольных ему сетей не осуществляются с 2015 года. Все салоны выступали взаимными поручителями по кредитам, полученным в 2014 году. Долг основных юрлиц сети в России может превышать 20 млрд рублей. Сам г-н Жалилов на родине обвинялся в мошенничестве, однако после смерти президента Ислама Каримова с него были сняты все обвинения.

Конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника в отношении «ЛадаАвтоВоронеж» открыто в апреле 2017 года из-за долга в 7,8 млн рублей перед питерским ООО «Автоцентр». По данным на ноябрь текущего года, реестр требований кредиторов должника составляет порядка 2,7 млрд рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЛадаАвтоВоронеж» с уставным капиталом 88,6 млн рублей зарегистрировано в 2003 году. 100% принадлежит ООО «Автолидер», конечный бенефициар – Денис Шибаев. Выручка компании в 2016 году составила 66,5 млн рублей, чистый убыток – 235 млн рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры банкротство

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