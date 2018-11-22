Nissan подвел первые итоги онлайн-продаж

Компания Nissan подвела первые итоги онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров. С момента запуска проекта в феврале 2018 года к системе онлайн-продаж уже подключились 14 дилерских центров во всех крупных российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Читу, Саратов, Казань и Вологду. Растет и число покупателей, воспользовавшихся сервисом для приобретения автомобиля. Так, например, у новосибирского дилера, первого участника программы, онлайн-покупки составляют в среднем 10% от общего числа контрактов, сообщает пресс-служба Nissan.

Наибольшей популярностью сервис онлайн-заказа автомобилей пользуется в Москве и Новосибирске. Чаще всего клиенты приобретают средние и максимальные комплекции Nissan Qashqai и X-Trail.

Стабильный интерес покупателей к работе сервиса позволили компании расширить список онлайн-услуг. В апреле 2018 года клиенты Nissan получили возможность быстрого и удобного приобретения программ «Сервисный Контракт» и «Nissan Service 3+» через сайты дилеров, а также возможность забронировать автомобиль на период онлайн одобрения кредита. Оформление онлайн не только экономит время, но и позволяет воспользоваться услугами вне зависимости от места оформления контракта, обратившись к официальному дилеру Nissan в любой точке России.

Кроме того, клиентам доступны шины, различные аксессуары, а также оригинальная сувенирная продукция онлайн. Компания также планирует продолжать список онлайн-услуг и в скором времени добавятся страховки, зачет по трейд-ину и сервисные услуги.

Как отмечают в Nissan, первые результаты работы сервиса показали, что в условиях, когда спрос на приобретение автомобилей через интернет только формируется, подобные достижения свидетельствуют об успешном запуске проекта. Теперь покупатель в любом удобном месте и в удобное время в несколько кликов может не только определиться с выбором необходимой ему модели и сравнить несколько комплектаций, но и забронировать автомобиль по VIN номеру на складе дилера, внеся либо частичную, либо полную оплату стоимости модели онлайн.