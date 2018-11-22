Skoda в 2019 году привезет в Россию кроссовер Karoq и обновленный Superb

Компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоится в мае будущего года. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Skoda Auto Россия, добавив, что в числе глобальных запусков в 2019 году, помимо уже упомянутого Superb FL, значатся новый кроссовер марки (март), а также новая Octavia (третий квартал).

Напомним, по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Skoda реализовали 65087 автомобилей, что на 28,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за январь-октябрь в России продано больше автомобилей Skoda, чем за весь 2017 год. Бестселлером марки на российском рынке остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 29052 покупателя (+21%). Второе место занимает Skoda Octavia, чьи продажи увеличились на 5% до 19667 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Kodiaq с показателем 11646 проданных автомобилей (рост в 8 раз). Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb составила 1791 машину.