 АВТОСТАТ | LADA улучшила позиции в мировом рейтинге продаж автомобильных брендов

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LADA улучшила позиции в мировом рейтинге продаж автомобильных брендов

LADA улучшила позиции в мировом рейтинге продаж автомобильных брендов

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За 9 месяцев 2018 года во всем мире было реализовано почти 286 тысяч новых автомобилей LADA, что на 21,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это позволило российской марке улучшить свои позиции в мировом рейтинге.

Теперь LADA занимает там 48-е место, хотя год назад была на 51-м. В списке 50 автомобильных брендов по объему мировых продаж, опубликованном порталом focus2move, отечественная марка по итогам января – сентября опережает китайский BAIC (257,8 тыс. шт.; -29,3%) и британский MINI (266,5 тыс. шт.; -0,9%).

При этом необходимо отметить, что LADA в этом рейтинге находится среди лидеров по росту объемов продаж (+21,1%). Выше этот показатель только у китайской марки Geely (+24,3%) и японской Mitsubishi (+22,4%). Более подробная информация о мировых продажах автомобильных брендов по итогам 9 месяцев 2018 года содержится здесь.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи обзор рынка автомобилей мировые рынки мировой авторынок мировой рейтинг lada

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