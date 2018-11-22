УАЗ завершает испытания внедорожника «Патриот» c «автоматом»

Ульяновский автозавод завершает ездовые испытания внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Как рассказал изданию «Авторевю» представитель компании Sollers, режимы движения на тестах самые различные – от «города» и «трассы» до тяжелого бездорожья. Критические режимы работы новая коробка переваривает нормально, то есть «Патриот» с новой трансмиссией должен сохранить внедорожный потенциал.

На УАЗы будут ставить 6-ступенчатые гидромеханические коробки передач Punch Powerglide 6L50. Сама фирма Punch Powerglide – бывшее французское подразделение концерна General Motors, которое в 2013 году выкупила компания Punch Group. А семейство «автоматов», к которому принадлежит модель 6L50, известно по множеству автомобилей с двигателями объемом от 1,6 до 6,0 л. Прежде такие коробки ставили на несколько моделей Cadillac и BMW, а сейчас их закупают концерны Tata, SAIC и еще ряд китайских автопроизводителей.

Модель 6L50 предназначена для автомобилей с продольным расположением силового агрегата и полной массой до 5,6 тонны. Она способна выдержать входной крутящий момент 450 Нм для бензиновых моторов и 550 Нм для дизелей. Предельное значение – 651 Нм. Напомним, на «Патриоте» устанавливается двигатель ZMZ Pro, выдающий максимум 235 Нм. К слову, этот мотор уже имеет доработанную под установку «автомата» систему охлаждения.

Поставлять коробки на Ульяновский автозавод будут напрямую с предприятия Punch Powerglide во французском Страсбурге. Вероятнее всего, «автоматы» станут устанавливать на три из пяти версий «Патриота» – это средняя комплектация Оптимум, более дорогая Престиж и топовая Максимум. Официальной информации о ценах на двухпедальные УАЗы пока нет. Внедорожники с «механикой» в упомянутых комплектациях сейчас стоят от 867 тысяч до 1 млн 285 тысяч рублей (со всеми опциями). Можно предположить, что французский «автомат» добавит к цене 60-70 тысяч рублей.

Ранее глава компании Sollers Вадим Швецов заявлял о том, что «автомат» на «Патриоте» появится в первой половине 2019 года. По информации «Авторевю», это должно произойти в марте. Также ожидается, что в скором времени на «Патриоте» вновь будет дизель, для которого автоматическая коробка тоже окажется очень кстати. А еще эту же трансмиссию 6L50 (но в иной модификации) в 2019-м начнут ставить на «ГАЗель Next».