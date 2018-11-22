Ford Sollers в декабре может досрочно остановить заводы во Всеволожске и Елабуге

Компания Ford Sollers вслед за заводом в Набережных Челнах может в декабре досрочно остановить и два других автосборочных предприятия. Как сообщил газете «Ведомости» представитель СП, сотрудники заводов Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская обл.) и Елабуге (Татарстан) в декабре уйдут в коллективный отпуск. Но когда он начнется, пока не решено. Это будет двухнедельный отпуск в конце декабря для части сотрудников всеволожского завода – тех, кто его еще не отгулял, утверждает председатель территориальной организации межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Игорь Темченко. Кроме того, по его словам, менеджеры предприятия говорили о том, что с конца ноября на заводе во Всеволожске начнется простой, оплачиваемый в размере 2/3 зарплаты. Решения о введении простоя на заводах во Всеволожске и Елабуге пока нет, уверяет представитель компании. Но если это произойдет, то ориентировочно в середине декабря.

Ранее завод Ford Sollers в Набережных Челнах приостановил производство автомобилей в связи с выполнением годового плана. Как сообщили в компании, все автомобили, которые были заказаны, произведены и отгружены. Когда возобновится выпуск в Набережных Челнах – неизвестно. По словам представителя Ford Sollers, коллектив предприятия в Набережных Челнах продолжает работать: обслуживает оборудование и участвует в выпуске автомобилей на другом заводе Ford Sollers – в Елабуге, где выпускаются кроссоверы Ford Explorer и Kuga, а также легкие коммерческие автомобили Transit. Напомним, в связи с растущим спросом на модели этого сегмента в России елабужский завод с 2018 года перешел на 6-дневный график работы. С запуском дополнительной смены штат сотрудников Ford Sollers в Татарстане вырос до 2,8 тыс. человек.

Совместное предприятие Ford Sollers располагает в России 4 производственными площадками, на которых выпускаются 7 локализованных и адаптированных для российского рынка моделей по технологии полного цикла, а также бензиновые двигатели Durat c объемом 1,6 л. На заводе во Всеволожске выпускаются Ford Focus и Ford Mondeo, в Елабуге – Ford Explorer, Ford Kuga и Ford Transit, в Набережных Челнах – Ford Fiesta и Ford EcoSport. Средний процент локализации модельной линейке составляет 60%. Все производственные предприятия Ford Sollers и выпускаемая ими продукция полностью соответствуют глобальным стандартам качества Ford Motor Company. Общие инвестиции в проекты Ford Sollers в России составляют около 1,5 млрд долларов.