«Максимум» станет новым дилером Audi в Петербурге

Автомобильный холдинг "Максимум" расторг дилерские договоры с брендами Lifan, Suzuki и УАЗ, чтобы освободить площади под продажи автомобилей Audi и повысить эффективность бизнеса. Компания уже распродала все оставшиеся машины. В салоне на Торфяной дороге также продавалась Honda, но теперь она переводится в центр на пр. Руставели, пишет издание "Деловой Петербург".

Решение отказаться от брендов в компании связывают с тем, что работа с ними не приносила достаточного дохода. За девять месяцев 2018 года положительную динамику из трех брендов показывает лишь УАЗ. По данным "Auto-Dealer-СПб", его продажи в городе выросли за этот период на 16%, до 1,8 тыс. машин, у Suzuki показатели упали на 7%, у Lifan – на 8%. Отдельно за сентябрь в минусе все трое.

Другие дилеры подтверждают, что доходность от продаж таких марок по-прежнему на низком уровне. "УАЗ – специфический продукт, и бизнес при маленьких объемах продаж не дает положительного результата", – считает глава компании "Город русских машин" Ярослав Белоусов. Участники рынка уверены: клиентский трафик и продажи марок, от которых отказался "Максимум", распределятся между другими дилерами без ущерба для брендов. Новых партнеров представительства Lifan, Suzuki и УАЗ будут искать, если продажи бренда и его доля станут ниже ожиданий.

Как заявил Сергей Вайнер, управляющий партнер автомобильного направления ГК "Автополе", вероятно, что нового партнера попытается найти УАЗ. По его мнению, Suzuki в данном случае рискует меньше остальных, так как покупатели и владельцы автомобилей японской марки чрезвычайно лояльны к бренду и вряд ли уйдут.

Здание на Торфяной дороге, где продавались УАЗ и Suzuki, сейчас реконструируется под требования бренда Audi. Старт продаж автомобилей немецкой марки запланирован на апрель 2019 года. Инвестиции "Максимума" составляют 200 млн рублей на реконструкцию здания и 400 млн – в качестве оборотных средств. Эксперты отмечают, что ранее вложения в новое дилерство Audi могли достигать 1 млрд рублей.

"Максимуму" дали то, чего другим не позволяли, – реконструировать здание, а не строить новое. Это совсем другие инвестиции. Поэтому сейчас дилеры Audi просто в шоке", – считает гендиректор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин.

Существующие дилеры Audi появлению нового конкурента действительно не рады и уверяют, что имеющихся мощностей и так достаточно. "Наш центр рассчитан на продажи 2 тыс. машин в год, а сейчас продается в 5 раз меньше", – рассказал председатель совета директоров ГК Wagner Александр Иванов. По его словам, такое появление еще одного дилера – не что иное, как политика двойных стандартов. "Импортер требовал от нас вложений, строительства огромного центра. А теперь мы получаем еще одного конкурента", – сетует бизнесмен.

Сейчас с автомобилями Audi в Петербурге работают также ГК "Мега Авто", Inchcape и дилер "Феникс". С января по сентябрь они продали 1,6 тыс. машин.