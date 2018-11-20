KIA Rio впервые в этом году стал лидером авторынка Санкт-Петербурга

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 9,8 тыс. единиц, что на 12% выше результата годичной данности.

Впервые в этом году лидером авторынка Санкт-Петербурга стал KIA Rio, реализация которого в

прошлом месяце составила 583 единицы (+52%). Далее в списке предпочтений петербуржцев следуют две модели Hyundai – седан Solaris (470 шт.; +24%) и кроссовер Creta (410 шт.; -14%).

На четвертую позицию рейтинга опустился седан Volkswagen Polo, который лидировал на рынке Северной столицы с апреля по август. В октябре продажи этой модели составили 408 единиц (+3%). Замыкает пятерку лидеров семейство LADA Vesta, обладателями которого в прошлом месяце стали 309 петербуржцев (+78%).

Кроме них, в ТОП-10 петербургского рынка новых легковых автомобилей по результатам октября нынешнего года попали: Skoda Rapid (294 шт.; +27%), Renault Kaptur (283 шт.; +39%), Mitsubishi Outlander (266 шт.; +9%), Volkswagen Tiguan (250 шт.; +13%) и Renault Duster (230 шт.; -12%).

Ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщили, что лидером московского рынка в октябре тоже стал KIA Rio.