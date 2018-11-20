 АВТОСТАТ | В России началось производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

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В России началось производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

В России началось производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

PDF, 61 стр.

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Калужский завод «ПСМА Рус» начал производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем. Первые автомобили начнут поступать в официальные дилерские центры марки в России уже в декабре этого года, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Цена на внедорожник 2018 года выпуска начинается от 2 млн 339 тыс. рублей.

Флагманский Mitsubishi Pajero Sport получил широкий перечень дополнительных опций, которые ранее были доступны только на бензиновых версиях, поставляемых из Таиланда. Среди них – задний карман пассажирского кресла с отделением под смартфон, напольная консоль с мягкими боковыми вставками, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках с водительской и пассажирской стороны, USB разъем (только зарядка) в напольной консоли для задних пассажиров, розетка 220В (150 W) постоянного тока, улучшенная графика центрального дисплея приборной доски.

Дизельные версии оснащаются рядным 4х-циллиндровым двигателем объемом 2,4 л в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная мощность двигателя – 181 л.с, максимальный крутящий момент – 430/2500 (Н*м/мин). Все модификации оснащены системой полного привода Super Select II 4WD.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», рамный внедорожник Pajero Sport является второй по популярности моделью Mitsubishi в России после кроссовера Outlander. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке составили 7249 автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство новинки псма рус mitsubishi mitsubishi pajero sport

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