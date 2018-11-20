Пермский холдинг «УралАвтоИмпорт» отказался от продаж Skoda

Бывший лидер в Пермском крае по числу брендов – автохолдинг «УралАвтоИмпорт» сократился до двух дилерств. ООО «Авто Республика», входящая в УАИ, не стала продлевать дилерский контракт со Skoda. Эту информацию газете «Коммерсант» подтвердили в автосалоне. На данный момент компания реализует остатки закупленных автомобилей.

В портфеле «УралАвтоИмпорта» остаются Citroen (ООО «Авеню Мотос») и Mitsubishi (ООО «Авто Ритейл Диамант»). Отметим, что еще несколько лет назад УАИ был крупнейшим холдингом в Перми, в его портфеле было около десятка марок. В 2016 году холдинг, испытывавший финансовые трудности, стал резко сокращать число дилерств и продавать автосалоны (в их числе Hyundai, Ford, Land Rover, Jaguar). По информации источника на дилерском рынке, УАИ может реализовать автосалон в Перми, где продавал Skoda и реализует Mitsubishi.

Что касается Skoda, то помимо УАИ продажами этой марки занимаются «Прага моторс» (холдинг «Экс­курс») и «Брайт Парк». В целом марка Skoda занимает около 3% пермского рынка.

С завершением дилерского контракта с УАИ российское подразделение Skoda внесло Пермь в список городов, где планируется поиск новых партнеров для продаж и обслуживания марки. По оценкам генерального директора «Брайт Парк» Олега Долженкова, вложения в открытие салона Skoda составляют 180-200 млн рублей. «Инвестиции складываются из трех компонентов: объект недвижимости, стоимость оборудования и реконструкции для соответствия стандартам марки и рабочий капитал, необходимый для наличия на складе достойного количества автомобилей», – пояснил г-н Долженков. При этом он уверен, что чешская компания пересмотрит планы и откажется от заключения еще одного дилерского контракта в Перми. «Сейчас анализируется потребность в количестве партнеров в регионах. С большой долей вероятности будет решено, что двух дилеров достаточно. Ранее доля Skoda на пермском рынке составляла около 2,7-3% и выросла с нашим приходом. Цель автопроизводителя – 4-4,5%», – добавил г-н Долженков.

По его словам, в сентябре и октябре «Брайт Парк» реализовал порядка 90 автомобилей, второй дилер («Прага Моторс») показывает более высокие результаты.

По мнению директора по развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергея Репина, Перми достаточно двух дилеров одной марки. «Конечно, дилерам выгоднее, чтобы их в городе было меньше. Больше чем двум в Перми работать тяжело. Хорошие показатели при большем количестве продавцов могут быть только у LADA, которая сейчас занимает лидирующие позиции на рынке», – пояснил г-н Репин.