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Китайский авторынок в октябре усилил падение

Китайский авторынок в октябре усилил падение

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам октября снизились на 13% и составили 2 млн 046 тыс. 800 единиц. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд, при этом октябрьское падение стало максимальным более чем за шесть лет на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за деcять месяцев 2018 года китайский авторынок снизился на 1% до 19 млн 300 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце реализовали 365 100 машин (-8,3%). Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке снизились на 12% и составили 344987 единиц.

Согласно актуальному прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок может показать падение впервые за все время наблюдений – с 1999 года. Это обусловлено, в частности, торможением экономического роста и торговыми спорами с США, а также повышением с 2018 года налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 10%. Кроме того, спрос на автомобили может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай автомобильные рынки

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