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В Германии движение дизельных машин ограничено еще в двух городах

В Германии движение дизельных машин ограничено еще в двух городах

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Административный суд в Гельзенкирхене (земля Северный Рейн - Вестфалия) решил ограничить движение дизельных автомобилей в двух городах региона: Гельзенкирхене и Эссене. Тем самым суд удовлетворил очередной иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe, которая уже добилась ограничения движения дизельных автомобилей в Ахене, Берлине, Бонне, Гамбурге, Кельне, Майнце, Штутгарте и Франкфурте-на-Майне, пишет агентство "Финмаркет".

С 1 июля 2019 в Эссене будет ограничено движение машин с дизельными двигателями в 18 из 50 районов города. Причем впервые под решение суда подпал и проходящий через город автобан А40. В определенных судом зонах с 1 июля будет разрешено движение дизельных автомобилей, двигатели которых отвечают экологическому стандарту Евро-5 и выше. А с 1 сентября 2019 года и в дальнейшем сюда будут допускать только машины класса Евро-6.

В Гельзенкирхене ограничения коснутся одной из улиц, по которой с 1 июля 2019 года будет разрешено движение только автомобилям с двигателями класса Евро-6.

Правительство ФРГ в тот же день приняло изменения в закон "О защите окружающей среды от различных вредных воздействий". Согласно поправкам не может быть запрещено движение дизельных автомобилей в городах, где среднегодовая концентрация диоксида азота в воздухе не превышает отметку в 50 микрограммов (мкг) на кубический метр. Это на четверть превышает норму ЕС, предусматривающую максимальную величину в 40 мкг на кубический метр.

Принятые меры являются лишь частью пакета мероприятий, с помощью которых правительство намерено противостоять запрету на эксплуатацию дизельных авто. Они включают, к примеру, переоборудование старых городских автобусов и машин коммунальных служб. Кроме того, речь идет о финансовой поддержке автоконцернами автолюбителей, пожелавших поменять старые дизельные автомобили на новые модели, и разработке автоконцернами программного обеспечения, способствующего снижению содержания диоксида азота в выхлопах дизельных авто.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дизель дизельные автомобили германия

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