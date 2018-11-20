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Automama открыла второй офис в Москве

Automama открыла второй офис в Москве

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19.09.18

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Компания Automama открыла новый офис продаж в Москве. Он станет самым большим и современным в розничной сети и будет вмещать более 200 проверенных автомобилей с пробегом.

Как сообщает пресс-служба Automama, новый офис продаж открывается в одном из самых популярных ТРЦ – Vegas Каширское шоссе. Он станет вторым по счету в Москве, первый был открыт в Vegas Кунцево в августе этого года. Новый офис отличается большей площадью и расширенным ассортиментом: занимает 2000 кв.м и предлагает более 200 автомобилей. В паре с ним будет работать промо-офис, где каждый может легко приобрести автомобиль онлайн с возможностью тест-драйва.

В новом офисе с помощью современных планшетов клиент может: выбрать проверенный автомобиль в электронном каталоге и получить честную информацию о его состоянии, оформить автокредит на понравившийся авто без страхования жизни и Каско, получить 7-дневную гарантию возврата денег, если состояние машины отличается от заявленного на сайте, а также узнать о скидке при обмене своего авто.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобили с пробегом вторичный рынок дилеры

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