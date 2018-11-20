Объявлены цены на новый Nissan X-Trail

Компания Nissan объявила цены и комплектации нового X-Trail, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Продажи нового X-Trail начнутся в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Комплектации новинки были значительно переработаны с учетом российских климатических условий и предпочтений российских клиентов: например, теперь начиная с версии SE+ автомобиль, кроме подогрева лобового стекла и передних сидений, имеет подогрев руля и задних сидений. В список стандартного оснащения Nissan X-Trail входят система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist и система активного контроля траектории движения (АТС). Компания также доработала шумоизоляцию, подвеску и рулевое управление автомобиля: он стал тише за счет дополнительных шумопоглощающих вставок в передних крыльях, моторном отсеке и колесных арках. Пружины и амортизаторы были перекалиброваны, сделав автомобиль мягче и комфортнее, а перенастроенный руль обеспечивает более точное управление и улучшенную информативность в повороте.

Для обеспечения максимальной безопасности новый X-Trail получил интеллектуальную систему остановки перед препятствием (FEB), систему обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), а также интеллектуальные адаптивные фары головного света (AFS) – в зависимости от скорости автомобиля и положения рулевого колеса система направляет световой пучок в сторону поворота на угол до 15 градусов, обеспечивая лучшую освещенность в быстрых поворотах и при маневрировании во дворах.

Кроме того, новый X-Trail оснащается функцией автоматического открытия двери багажника с кик-сенсором – водителю достаточно совершить простое движение ногой под задним бампером. Классические способы открытия пятой двери – из салона, с кнопки на двери багажника или на ключе – остаются доступны клиенту.

Новый X-Trail также получил систему Яндекс.Авто, которая доступна в комплектациях LE Yandex и SE Yandex. Вся информация выводится на 8-дюймовый сенсорный цветной дисплей. Для максимальной комплектации LE Top теперь предлагаются новые легкосплавные диски 19” фирменного дизайна. Новый X-Trail будет выделяться в потоке в том числе за счет нового цвета кузова – оранжевый металлик.

На выбор клиенту доступны три варианта силовых установок: дизельный двигатель dCi объемом 1,6 л. и мощностью 130 л.с., а также два бензиновых объемом 2.0 и 2.5 литра мощностью 144 и 171 л.с. соответственно. Бензиновые двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT, которая в новом X-Trail была перенастроена специально для российского рынка. Дизельный двигатель агрегатируется с механической КПП.

Цены на Nissan X-Trail в комплектации XE начинаются с отметки 1 млн 574 тыс. рублей. Стоимость автомобиля в комплектации SE+ составит от 1 млн 836 тыс. 500 рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 млн 808 тыс. рублей (для комплектации SE Yandex) и от 2 млн 073 тыс. рублей (для комплектации LE Yandex). Рекомендуемая розничная цена на автомобиль в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2,5 л. составляет 2 млн 234 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года продажи Nissan X-Trail в России составили 18628 автомобилей (+14%), что позволило кроссоверу войти в ТОП-25 самых популярных моделей в нашей стране.