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ЕАБР вошел в капитал КАМАЗа, предоставив финансирование на 9,5 млрд рублей

ЕАБР вошел в капитал КАМАЗа, предоставив финансирование на 9,5 млрд рублей

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил КАМАЗу финансирование в размере более 9,5 млрд рублей, в том числе для реализации инвестиционной программы. При реализации инвестиции ЕАБР использовал инструменты акционерного и облигационного финансирования, позволив тем самым КАМАЗу сформировать оптимальную структуру привлечения средств, поясняет кредитная организация.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на свои источники, знакомых с результатами сделки, ЕАБР предоставляет КАМАЗу финансирование, входя при этом в капитал компании путем выкупа доли «дочки» КАМАЗа – финансово-лизинговой компании – в материнской компании, а также выкупая облигационный заем автопроизводителя. Ранее автопроизводитель сообщил об отчуждении у «дочки» – «Финансово-лизинговой компании "КАМАЗ"» – принадлежавших ей 3,72% КАМАЗа.

Инвестиции будут направлены на важнейший инвестиционный проект КАМАЗа – «Развитие модельного ряда автомобилей "КАМАЗ" и модернизация производственных мощностей для его производства», в рамках которого КАМАЗ создает компактное, высокотехнологичное производство, предназначенное для выпуска грузовых автомобилей нового поколения К5.

, источник: www.autostat.ru

Теги: слияния и поглощения камаз

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