Audi открыла новый дилерский центр в Москве

Компания Audi Россия открыла в Москве новый дилерский центр «Ауди Центр Бережковский», входящий в один из крупнейших автомобильных холдингов «Восток Моторс». Новый дилерский центр предлагает полный спектр услуг: продажа новых автомобилей и автомобилей по программе Audi с пробегом:plus, послепродажное обслуживание, продажа оригинальных аксессуаров и финансовых продуктов, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Общая площадь нового дилерского центра составляет 7481 кв.м. Просторный шоу-рум, расположенный на площади 583 кв.м, позволяет демонстрировать до 15 автомобилей. Для клиентов нового седана бизнес-класса Audi А8 отведена специальная зона Audi А8 Lounge – отдельное пространство, позволяющее в комфортной обстановке провести консультацию для будущего владельца флагманской модели и сконфигурировать автомобиль, отвечающий его потребностям.

Под зону продаж автомобилей Audi с пробегом:plus отведено более 1000 кв.м. Сервисная зона, оборудованная 17 постами, занимает площадь 1400 кв.м. Центр с просторной зоной для хранения автомобилей оснащен самым современным оборудованием, позволяющим осуществлять техническое обслуживание, диагностику и все виды работ по ремонту двигателей, электрики, ходовой части, а также установку дополнительного оборудования. Команда специалистов дилерского центра постоянно совершенствует свой профессиональный уровень, подтверждая квалификацию на соответствие мировым стандартам марки Audi.

Новый дилерский центр будет осуществлять полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Audi, включая гарантийный и постгарантийный ремонт. «Ауди Центр Бережковский» располагает широким парком подменных автомобилей, которым клиенты смогут воспользоваться на время проведения ремонтных работ. В центре можно будет приобрести оригинальные запасные части и аксессуары к автомобилям Audi, а также дополнительное оборудование.

Помимо продажи и обслуживания автомобилей Audi, центр предложит своим клиентам услуги по страхованию и приобретению автомобилей в кредит, лизинговые программы и программы trade-in. Клиенты нового центра смогут также воспользоваться специальными корпоративными предложениями.

Для удобства клиентов перед зданием дилерского центра организована просторная парковка, рассчитанная на 40 автомобилей.

«Ауди Центр Бережковский» принадлежит автомобильному холдингу «Восток Моторс», успешно работающему на российском рынке с 2005 года. Группа компаний «Восток Моторс» представлена в нескольких регионах России: Новосибирской и Тюменской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Audi реализовали 12925 автомобилей, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.