 АВТОСТАТ | Skoda Octavia в октябре вошла в тройку лидеров рынка Москвы

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Skoda Octavia в октябре вошла в тройку лидеров рынка Москвы
  • 20.11.18 - 10:56

    Skoda Octavia в октябре вошла в тройку лидеров рынка Москвы
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20.11.18 Прочитали 829 раз

Skoda Octavia в октябре вошла в тройку лидеров рынка Москвы

Skoda Octavia в октябре вошла в тройку лидеров рынка Москвы

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

15.10.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 19% выше результата годичной давности.

В прошлом месяце на столичном авторынке сменился лидер. Так, спустя месяц это звание себе вернула KIA Rio – в октябре обладателями этой модели стали 1432 москвича, что на 35% больше, чем год назад. В свою очередь, на второе место опустился лидер сентября – седан Volkswagen Polo с результатом 1062 экземпляра (+50%).

А вот в тройку лидеров московского рынка впервые в этом году попал лифтбек Skoda Octavia. В октябре нынешнего года показатель данной модели составил 943 единицы, что на 20% больше, чем годом ранее.

Далее в рейтинге располагаются седан Hyundai Solaris (839 шт.; -2%) и лифтбек Skoda Rapid (762 шт.; +50%). Кроме них, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам октября 2018 года попали сразу пять кроссоверов: Hyundai Creta (686 шт.; -4%), Renault Kaptur (629 шт.; рост в 2,7 раза), Volkswagen Tiguan (544 шт.; -1%), Skoda Kodiaq (534 шт.; рост в 9,5 раза) и Nissan X-Trail (516 шт.; +43%).

, источник: www.autostat.ru

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