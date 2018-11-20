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АВТОВАЗ может подписать СПИК до конца 2018 года

АВТОВАЗ может подписать СПИК до конца 2018 года

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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Минпромторг планирует подписать СПИК с альянсом Renault-Nissan-АВТОВАЗ на действующих условиях инвестрежима наравне с заявками Hyundai, «Группы ГАЗ» и BMW, сообщил глава министерства Денис Мантуров, добавив, что заявки последних «сейчас на выходе» на подписание. По его словам, в ведомстве рассчитывают, что альянс завершит работу по своей заявке, и все четыре СПИК будут подписаны «в том режиме, который на сегодняшний день отработан». Напомним, министр ранее уже заявлял о готовности подписать СПИК с альянсом, но концерны говорили, что для группы инвесторов такая возможность не предусмотрена.

В АВТОВАЗе работу по СПИК не комментируют. Как сообщил собеседник газеты «Коммерсант», знакомый с ситуацией, в рамках контракта инвестором будет только АВТОВАЗ, а Renault и Nissan выступят в качестве привлеченных сторон. Также, по его словам, оговаривается возможное участие Mitsubishi. В такой конфигурации налоговые льготы получит только АВТОВАЗ. При этом в случае изменения законодательства о СПИК с допущением к подписанию группы инвесторов контракт может быть трансформирован в групповой СПИК. В целом СПИК для альянса должен стать гарантией доступа к промсубсидиям на все время действия контракта, отмечает источник. Де-факто речь идет о компенсации утильсбора для российских и локализованных в России концернов.

Собеседник говорит, что идею подписать контракт до конца года, поддерживает Минпромторг, но договоренности с ним по условиям соглашения пока не достигнуты: заявка может быть подана в течение двух недель.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз господдержка спик

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